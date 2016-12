O final de semana será de tempo instável em Formiga e região. De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de céu nublado com chuvas ocasionais, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento.

As áreas de instabilidade que atuam sobre o Sudeste do Brasil são responsáveis por provocar o aumento da nebulosidade provocando as precipitações.

A temperatura deve variar entre 18°C e 30°C e a umidade relativa do ar deve chegar a 38% na parte da tarde.