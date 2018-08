Redação Últimas Notícias

O 1º Torneio de Futsal do TG chega à fase final nesta semana. A competição teve início no dia 31 de julho e contou com a participação de equipes de órgãos de segurança pública e da Prefeitura de Formiga.

Realizado como parte das comemorações pelo Dia do Soldado, celebrado em 25 de agosto, o torneio contou com a participação de oito equipes: grupo A- atletas dos times do Saae, TG/turma 2018, Polícia Civil e ex-integrantes do TG. Grupo B – times do Corpo de Bombeiros, Prefeitura de Formiga, Polícia Militar e Penitenciária de Formiga.