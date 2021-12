Nesta sábado (18) acontece a finalíssima do Campeonato amador de Formiga entre as equipes do Nacional e Grêmio, que chegaram com méritos a final com campanhas muito regulares. O Nacional que venceu o jogo do último sábado, no campo do Vila, por 2×0, leva a vantagem para o jogo desta tarde. Já o Grêmio precisa igualar o placar da última partida para levar as penalidades máximas ou vencer por 3 ou mais gols para ser campeão direto. Para a preliminar deste jogo ainda teremos amistoso da Escolinha Zenga x Instituto Fumaça em três categorias.



Segundo o portal 93Play, quem for ao estádio neste sábado a LAF juntamente com o Banco Municipal de Alimentos está pedindo além do ingresso, que os torcedores possam doar 1 kg de alimento para que sejam repassados as famílias assistidas pelo programa municipal.



A grande novidade para a final está no apito, Ronei Candido Alves, o formiguense árbitro CBF, estará presente como árbitro do confronto, sendo ainda auxiliado pelos assistentes José Geraldo Lobão , Esly Moreira e o quarto árbitro Paulo Roberto (Dom Camilo), ambos da Liga Amadora Formiguense.