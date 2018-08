Os times de Pouso Alegre e Papagaios se classificaram para a final do 13 o Campeonato Rural de Futebol Amador (Ruralzão 2018).

O primeiro jogo ocorreu no domingo passado (5), com uma partida empatada em 2x2. A segunda e última etapa da final, a qual decidirá o campeão do Ruralzão 2018, será realizada neste domingo (12).

De acordo com o supervisor de esportes da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, Célio Pacheco, haverá duas partidas na segunda etapa da final: a primeira ocorrerá às 14h, entre os times de Serrinha e Vigilatos, para definir quem ficará na terceira colocação. Às 16h, Pouso Alegre e Papagaios se enfrentarão pelo título de campeão do Ruralzão 2018.