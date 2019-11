O título não é nem sonho há muito tempo. As chances de uma vaga na Libertadores do ano que vem são inferiores a 1% para Atlético (0,56%) e Cruzeiro (0,017%). Assim, a reta final do Brasileiro terá os dois representantes mineiros tendo como objetivo principal evitar o rebaixamento e, se possível, garantir como prêmio de consolação a presença na Sul-Americana do ano que vem.

O número mais desejado por atleticanos e cruzeirenses neste momento de incerteza dos dois clubes na Série A é a marca que salvará um time do rebaixamento. Analisando a tabela de classificação após a disputa de 30 das 38 rodadas, consultando o site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e recorrendo à edição do ano passado, chega-se a 41 pontos como o objetivo a ser buscado pela dupla.

Arte: Hoje em Dia

O Fluminense, que é 17º colocado e abre a zona de rebaixamento, tem 31 pontos. Assim, hoje, com 32, o que representa 35,55% de aproveitamento, um clube se salvaria.

Projetando essa marca para o final da competição, chega-se a 40,5 pontos. Jogando para cima, o 41 aparece como o número da salvação.