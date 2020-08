O Campeonato Baiano de 2020 se encaminha para a reta final neste domingo (2), com os jogos de volta das semifinais. O Bahia enfrenta o Jacuipense, no estádio de Pituaçu, em Salvador. Do outro lado da chave, o Atlético-BA encara o Juazeirense, no estádio Carneirão, em Alagoinhas. Ambas as partidas terão início às 16h (horário de Brasília).

O Tricolor Baiano poderá perder por um gol de diferença que garantirá a vaga na decisão. Para o Jacuipense avançar terá que superar o finalista da Copa do Nordeste por uma vantagem de três gols. O Bahia saiu na frente no jogo de ida, na última quinta-feira (30), ao vencer o adversário por 2 a 0.

Na outra semifinal, o Atlético-BA entra em campo como favorito após derrotar o Juazeirense na primeira partida por 4 a 1. Neste domingo (2), o time de Alagoinhas poderá perder por até dois gols de diferença que avançará à final. Já o Juazeirense terá de golear – a partir de quatro gols – para estar na finalíssima. Se no placar agregado – soma de gols nos confrontos de ida e volta – terminar empatado, o finalista sairá da cobrança de pênaltis.

Na artilharia do Baianão temos o experiente atacante Marcelo Nicácio, do Fluminense de Feira, com oito gols no total. Na sequência estão Deon, do Bahia de Feira, e Maurício, do Doce Mel. Cada um marcou cinco vezes.