Finalistas da última Copa Brasil feminina de vôlei, Praia Clube e Minas se encontram na semifinal da edição de 2020. O clássico mineiro desta sexta-feira, às 21h30, na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul (SC), vale vaga na decisão. O SporTV 2 transmite a partida ao vivo.





O Praia Clube busca o título inédito da competição. Em 2016 perdeu o título para o Rio de Janeiro, e nos dois últimos anos, foi vice para Osasco (2018) e Minas (2019). Na edição de 2020, o time de Uberlândia venceu o São Paulo-Barueri por 3 sets a 1 nas quartas de final, no jogo que ficou marcado pela atitude do técnico José Roberto Guimarães em ter tirado o time paulista de quadra.



O técnico do Praia, Paulo Coco, ainda não poderá contar com a oposta norte-americana Nicole Fawcett, que viajou a equipe, mas segue em recuperação de uma entorse no tornozelo. Para evitar surpresas antes da decisão, nada de pensar na busca pelo título inédito antes de passar pelo Mi

nas.

– Temos que pensar no Minas, é uma semifinal, um clássico, onde tudo pode acontecer. É um torneio de tiro curto, uma partida te dá a condição de fazer uma final, mas temos que focar no Minas. É equipe que existe muito da gente. Temos que fazer o nosso melhor. Infelizmente ainda não vou poder contar com a Fawcett, mas temos que nos preparar para termos força máxima no momento – disse o treinador do Praia.

O Minas defende o bicampeonato da Copa Brasil. Mas, para isso, precisa superar o rival Praia Clube na semifinal. Antes, o time de Belo Horizonte venceu o Fluminense por 3 sets a 1. O técnico Nicola Negro espera um duelo equilibrado no sul do país.