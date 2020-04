A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria de Educação e Esportes, finalizou nesta semana a reforma da quadra poliesportiva da Escola Municipal Benedita Gomide Leite, no bairro Vargem Grande.

O trabalho, que contou com pintura nova, foi realizado por zeladores e servidores do Departamento de Esporte da pasta.

De acordo com o vice-prefeito e secretário de Educação e Esportes, Cid Corrêa, a quadra é sempre usada por alunos e pela comunidade do bairro. “Há vários anos, essa quadra não recebe uma manutenção e pintura, o que vem gerando transtornos para os alunos e frequentadores do local. Iniciamos a reforma para mudar essa realidade e movimentar ainda mais a quadra com a prática do esporte”, afirmou.

Ainda de acordo com Cid, utilizar mão de obra própria dos servidores da pasta tem gerado uma grande economia para a administração municipal. “Isso tem nos permitido ampliar os investimentos tanto na educação quanto no esporte”, completou.