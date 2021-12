Quando Tuomas Katainen foi informado de que precisaria trocar toda a bateria de seu Tesla Modelo S de 2013, ele hesitou. A substituição precisaria da autorização da própria empresa de Elon Musk e custaria o equivalente a R$ 145.124.

Para se ter uma ideia, o preço de um carro usado e do mesmo modelo em seu país, a Finlândia, fica em torno de R$ 269.700. Ele poderia consertar o veículo e ficar com a diferença, mas o veículo de Katainen já estava no conserto havia um mês, e ele ficou sem paciência.

A solução encontrada pelo homem não foi pagar o reparo nem vender o carro, mas destruí-lo com dinamite. O finlandês teve ajuda de um grupo de youtubers especializados em explodir objetos, e registrou todo o processo.

No vídeo, disponível com legendas em inglês no YouTube, Tuomas conta: “Quando eu comprei aquele Tesla, os primeiros 1.500 km foram bons, até aí era um carro excelente”. Mas depois, começaram os problemas, e ele precisou chamar um guincho para levar a máquina para o conserto.