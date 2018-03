Na sexta-feira (16), será lançado em Formiga o livro “Ative o poder da consciência e seja sua melhor versão”, do coach e fisioterapeuta Júlio César Ferreira.

O evento ocorrerá na Casa do Engenheiro (sede da Secretaria de Cultura), a partir das 19h. Durante o lançamento ocorrerão as seguintes atividades:

19h30 – Palestra Mindfulness e Programa Neuro-Linguisat;

20h30 – Lançamento do livro e treinamento Fortaleça o seu cérebro;

21h – Show com a banda Santo de Fora, além de sorteios, coquetel e DJ.

De acordo com o autor da obra, ela foi escrita com o propósito de romper limitações e transformar mentalidades, despertando a consciência do indivíduo e lhe oferecendo um florescimento interior profundo. Você é capaz de modificar suas estruturas mentais enraizadas e limitantes, proporcionando assim a descoberta da luz da consciência.