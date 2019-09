A Farmácia Municipal é a responsável pela distribuição gratuita de fitas de medir glicemia para pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 2. No entanto, é importante orientar os usuários quanto ao uso correto desse insumo que pode salvar vidas.

O uso consciente das fitas é tão importante que a forma de distribuição é diferente da dos demais insumos. Os pacientes têm acesso às fitas somente por meio da participação nos grupos de educação continuada para diabéticos. Os encontros são realizados uma vez por mês nos Programas de Saúde da Família (PSF´s) por profissionais farmacêuticos.

“É muito importante que a pessoa participe das reuniões, pois é durante esses encontros que são passadas todas as orientações e tiradas as dúvidas quanto à medição correta de glicemia”, explicou a farmacêutica Carolina Mirtes Melo. Ela ressaltou ainda, que quem não pode participar das reuniões não fica sem o insumo. Um familiar ou um representante pode participar e receber tanto o insumo quanto as orientações necessárias. É obrigatória a apresentação da receita médica atualizada e de um documento de identificação.