Uau! Flávia Alessandra começou a sexta-feira (08) completamente inspirada e, para isso, publicou uma foto em que aparece com o visual completamente repaginado, com os cabelos curtíssimos.

Reprodução/Instagram





“Sextou de new look. Bom dia!”, escreveu Flávia Alessandra . Nos comentários da foto, publicada no Instagram , amigos, fãs e seguidores da atriz da Globo foram só elogios. “Meu Deus, não erra nunca! Tá linda”, comentou uma admiradora.

O novo visual de Flávia Alessandra faz parte da caracterização de sua personagem, Helena, para a nova novela das 19h da Globo , “Salve-se Quem Puder”.