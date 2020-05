Após encontro com 23 dirigentes municipais da região metropolitana de Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) anunciou que a flexibilização do isolamento social contra o coronavírus deve começar a partir de 25 de maio.

De acordo com Kalil, a reabertura do comércio vai ser gradual e depende, exclusivamente, do comportamento da população nas próximas semanas.

“Sabemos que, segundo a ciência, somos os responsáveis por tudo isso é vamos passar nas próximas duas semanas o pior do Brasil. A população tem que entender, já estamos reunindo com as federações, olhando o plano de flexibilização, mas pode vir ou não dependendo do comportamento da população”, declarou.

Fonte: O Tempo Online