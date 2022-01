Prefeito de Nova Lima, João Marcelo Dieguez (Cidadania) informou, pelas redes sociais, que testou positivo para influenza e Covid-19 e é “um dos casos duplo-infectado” – fenômeno que vem sido chamado de “flurona”. O chefe do Executivo da cidade na região metropolitana de Belo Horizonte afirmou que está com sintomas leves e em isolamento.

“Continuo coordenando e acompanhando as ações da Prefeitura diariamente, de maneira remota, com atenção especial às chuvas. Nessa nova onda de alto contágio em nossa cidade, a vacinação dos nova-limenses tem feito a diferença para evitar aumento nos casos graves e óbitos. Cuidem-se todos, fiquem atentos às datas para a dose de reforço e sigam as medidas de prevenção como uso de máscara e álcool”, declarou.

Fonte: O Tempo