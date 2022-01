Não bastasse os dois últimos anos vividos em meio a uma pandemia que assolou o planeta e deixou mais de 600 mil mortos no Brasil, o país agora vive uma nova preocupação no enfrentamento à Covid-19: desta vez, aparecem casos de associação do coronavírus ao H3N2, subtipo da Influenza, no que ficou conhecido como Flurona. Até o momento, foram quatro notificados em solo tupiniquim, número que deve aumentar muito em breve.

Três desses casos de “flurona” foram registrados no Ceará. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado nordestino, os diagnosticados são dois bebês de um ano e um homem de 52 anos. Os três já receberam alta.

Um adolescente de 16 anos foi o primeiro infectado no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela TV Globo. Ele começou a ter sintomas na quarta-feira (29), quando foi submetido a testes das duas síndromes gripais, sendo que ambos deram positivo.

A mãe do adolescente disse que ele já havia sido vacinado tanto contra a Covid-19 quanto contra a gripe. “Ele está bem, mas pode acontecer. Por isso, cuidem-se porque os dois vírus podem existir no nosso organismo ao mesmo tempo”, afirmou.