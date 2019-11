Sempre um sucesso! É assim toda vez que Renée Zellweger sobe ao palco para falar de novos projetos ou relembrar clássicos de sua carreira, como “O Diário de Bridget Jones”, “Chicago” e “Jerry Maguire – A Grande Virada”. Na nova edição do “Hollywood Film Awards 2019”, não foi diferente! “Ela esbanjou talento e carisma”, destacou Emilia Pedersen.

Leia também: Atriz americana acusa pai de sua filha de racismo, incesto e abuso

Para a artista teen dinamarquesa, o convite para prestigiar o evento foi uma honraria ainda maior por ter sido poucos dias após a conclusão de um curso de verão voltado para a sétima arte e realizado na prestigiada Tisch School of the Arts, um braço da NYU, em Nova York.

Engana-se, porém, quem pensa que as novidades param por aí. Após ser anunciada como uma das grandes vencedoras da noite, a veterana, que conquistou crítica e público com sua interpretação do último ano de vida de Judy Garland, posou para selfies ao lado de Emilia. Como não amar?

Aos 17, Emilia Pedersen é filha de brasileira, fala quatro idiomas, visitou mais de 65 países, foi Miss Brasil Teen USA 2015, é ativista social em prol de crianças carentes pelo mundo, especialmente no Brasil, e está prestes a lançar seu primeiro álbum solo como cantora pop.

Começar em





Geração mimimi!

arrow-options Divulgação/ TV Globo Victor Pollak Se Joga





O que era para ser apenas uma brincadeira fofa no Instagram de Cauã Reymond, virou espécie de tribunal para a sempre ótima Fernanda Gentil, que está à frente do novo vespertino da Globo , ao lado de Érico Brás e Fabiana Karla. Ao dar de cara com a foto de um porquinho “se atirando” num lago, com a legenda “É segunda. Bora se jogar sem medo”, a apresentadora respondeu, aos risos: “Obrigada pela divulgação, não precisava. Se Joga começa 14h20 depois do Jornal Hoje “. Muitos ao lerem a postagem mostraram que levam jeito para juízes da internet. Um deles, disse: “Que coisa forçada, deixa de ser ridícula. Para, que está feio”. Já uma outra: “Gente, ela ficou no vácuo, tadinha”.

Presença de destaque

arrow-options Divulgação Suzana Alves





Leia também: “Globo explorou ao máximo acúmulo de funções”, diz sindicato

Troca de experiências é fundamental para o crescimento pessoal de quem quer que seja. Que o diga Suzana Alves, que ficou conhecida por dar vida à Tiazinha no programa “H”, de Luciano Huck, na Band , nos anos 1990, e que hoje brilha na novela “Topíssima”, da RecordTV , como Inês, uma camareira de hotel que morre de ciúme do marido Edevaldo, papel de Eri Johnson. Pois bem, ela aterrissou em Montenegro, a 50 km de Porto Alegre, para “desfrutar do nosso detox no Tour Life Spa”, anunciou Édio Schaurich, médico e criador do charmoso espaço. “Renovando as forças e cuidando da saúde nesse lugar lindo. Reta final da trama e estou a todo vapor e, em breve, com muitas novidades”, adiantou a atriz.

Mas não foi a única, não!

arrow-options Divulgação Alexia Dechamps





Longe da TV desde 2015, quando participou de “Verdades Secretas”, Alexia Dechamps também aceitou o convite de Pollyana Morbach e Gilson Bernardo, o Gilsão Mão de Pilão, para conhecer um dos protocolos do Tour Life. Não é que adorou? Em seu perfil no Instagram, a atriz, que está em cartaz com a peça “Dogville”, obra-prima do cineasta dinamarquês Lars Von Trier, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, até o dia 24 de novembro, só deixou bons elogios. “Muito feliz com estes cinco dias de detox e de palestras maravilhosas, cheias de ensinamentos. Todos os dias uma mensagem bacana para refletir: detox total da mente e do corpo. Amei o Spa Tour Life”, disse ela, antes de cravar aquilo que muitos gostam de pronunciar… “emagreci!”.

Cobras e lagartos

arrow-options Divulgação Léo Lins





Léo Lins, que faz parte do elenco do programa “The Noite”, de Danilo Gentili, do SBT , não anda nada satisfeito com o Instagram. Um exemplo disso? O desabafo acalorado que o humorista fez sobre o que considera boicote em sua rede social. A coluna, que é toda bela, recatada e do lar, aconselha o uso de “pis” sobre palavrões: “Quero que o Instagram se f…! Fico feliz de ter chegado a 1 milhão de pessoas que apreciam o meu trabalho, mas não vou comemorar p… nenhuma”.

Apesar da indiferença em relação à rede social, Léo destacou que tem recebido mensagens que evidenciam a suspeita: “É um absurdo. Centenas de usuários já disseram que meu nome às vezes não aparece na busca, mesmo tendo perfil verificado, que eles ocultam meus posts até mesmo para quem está me seguindo, fora quando não apagam o que publico”. Para o especialista em mídia social e assessor de imprensa Fabiano de Abreu, o caso de Lins não se trata de um caso isolado. Pelo contrário! “Muitos dos meus clientes têm reclamado que a interação caiu absurdamente. Isto mostra que algo está errado”.

Beleza na era digital

arrow-options Divulgação Simone Sampaio





Leia também: Pedro Scooby desmaia e quase morre surfando: “Pior perrengue da vida”

O culto por uma aparência impecável não se restringe apenas à boa forma. Exemplo disso é Simone Sampaio, rainha de bateria da escola de samba paulistana Dragões da Real, que se rendeu à aplicação de lentes de contato, com os dentistas Tarcisio Zahr e Juliene Farani, da Styma Odontologia, de São Paulo, e ainda fez questão de ressaltar: “Profissionais ímpares, tecnologia avançada e muita competência”. Questionado, o profissional contou que o trabalho foi realizado através da tecnologia CAD/CAM, também conhecida como odontologia 3D. “Grata e feliz por contar com o carinho de vocês”, derreteu-se a também ex-participante do reality show “A Fazenda 5”, da RecordTV. Mas não é só. Quem também passou pelo consultório foi o cantor e apresentador Netinho de Paula, que estreou há pouquíssimos dias no comando do dominical “É da Gente”, da RedeTV !. Um sucesso só!

Sem descer do salto

Após estourar com hit-chiclete e empacar no meio do caminho, uma cantora não perdeu a pose: fez inúmeras exigências para poder participar de um evento internacional. Não viajar sozinha, por exemplo, foi uma delas. Voo com escala ou conexão? Nem pensar! Só de primeira classe e direto para o país de destino. Aí, meu bem, não teve jeito. A solução foi partir para o plano B! Quem tinha visto e disponibilidade, agarrou a oportunidade sem olhar para trás, claro!

Conta Bandeira

arrow-options Divulgação Coluna de Marcelo Bandeira





• “Energias recarregadas”. Foi assim que Fernando Medeiros, apresentador do “NBA Freestyle”, da Band, definiu o fim de semana ao lado da esposa, a também ex-BBB Aline Gotschalg, e o filho, o fofo Lucca, no paradisíaco Santa Clara Ecoresort, em Dourados, no interior de São Paulo. “A Aline estava bem cansada física e mentalmente durante a semana, então, resolvemos tirar esses dias. Nosso combinado foi não mexer no celular ou mexer o mínimo possível. Acho que conseguimos. Mas o Lucca ficou mais que a gente”, relembrou, às gargalhadas.

• Profissional multifacetado, Thiago Gimenes é o responsável pela direção musical do projeto do humorista Wellington Muniz, o Ceará, que disputou uma vaga na semi-final do quadro Dança dos Famosos, do “Domingão do Faustão”. Trata-se do “Ceará Baile Show”, que homenageia artistas como Roberto Carlos, Alcione, Fábio Junior, Araketu, Banda Eva e Sidney Magal. Soma-se a isso as composições da nova produção teatral estrelada por Cláudia Raia. E tem mais! Com um já considerável apanhado de canções conhecidas do público, como “Só Vejo Você”, tema de “Em Família”, e “Faltavam Seus Olhos”, que esteve presente na trilha de “Tempo de Amar”, ambas da Globo, Gimenes é um ótimo motivo para ficar de olho na nova cena musical. Bem de perto, aliás!

• Lara Polegati carrega uma extensa lista de adjetivos, mas um se sobressai entre todos eles: admirável. Coautora de “Michael Jackson – Ato Final”, a taquaritinguense está às voltas com o lançamento de seu novo livro, desta vez, infantil. “Animalândia – Canto Encantado” está previsto para o primeiro semestre de 2020 e virá recheado de ilustrações e canções autorais. “Todo o enredo abordará a importância da preservação do nosso planeta de uma forma recreativa”, adiantou ela, que também é atriz e cantora. Só para se ter ideia: a poesia “Saindo da Catarse”, de sua autoria, fez bonito na feira literária de língua portuguesa “Mulheres na Escrita”, em Nova York, no mês de junho, que acabou ganhando uma versão cantada.

• Aos 35, Lulu Stanger é a única brasileira no elenco do “The Palm House TV”. Produzido pela Press Pop Production, o reality show americano tem estreia prevista para 2020 e é baseado na trajetória de 13 mulheres latinas bem-sucedidas. Lulu, por exemplo, mora nos Estados Unidos há oito anos, se mudou para Miami há pouco mais de seis meses e já está se preparando para inaugurar um spa e um salão de cabeleireiros de luxo. Pensa que acabou? Não! Corre à boca pequena que a paranaense já desponta como uma das favoritas da atração.

• Quem conferiu a gravação do infantil “Zig Zag Show”, da RITV TV, no último sábado, com produção de Aldrey Corrêa, saiu do estúdio encantado. Com muitos convidados, um em especial conquistou a plateia: Heffer Chaves, uma das apostas do produtor Johnny Essi, que atualmente trabalha com Aline Barros e é o responsável pela produção musical de Priscilla Alcântara, Mariana Valadão, entre outros grandes nomes do gospel. Ele mostrou em primeira mão o single “O Impossível”, que será lançado no próximo dia 22, nas principais plataformas digitais e colocou a criançada para dançar. A exibição do programa está prevista para esta quinta-feira, dia 14, às 9h. Já na manhã desta terça, dia 12, Heffer aterrissou no estúdio da Super Radio 1150 AM , na Avenida Paulista, para divulgar o novo trabalho para os ouvintes do comunicador Paulinho Boa Pessoa.

• Com três anos na cena musical, Igor Galdino já acumula parcerias de peso, como Naiara Azevedo, Gabi Martins e MC Koringa. Não à toa, foi convidado para mostrar um pouco mais de seu trabalho no palco do “Programa Raul Gil”, do SBT . Mais do que isso: cantou o hit “Oi Sumida”, participou do “Jogo do Banquinho”, esbanjou simpatia, animou a plateia e se divertiu ao responder os desafios propostos para os participantes. Ah, e também falou dos preparativos para a gravação de seu primeiro DVD acústico. No ar neste sábado, dia 16, a partir das 15h45.