O prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (PSC), chamou os donos de lotes vagos de ‘sem-vergonha’. A afirmação ocorreu após um dos terrenos, que fica atrás do Centro Administrativo – sede da Prefeitura, no Bairro Belvedere, ser tomado pelo fogo, nessa segunda-feira (10).

Um dos pontos de vacinação contra a Covid-19 na modalidade drive-thru fica exatamente no estacionamento do prédio. A fumaça se espalhou, prejudicando a imunização. Uma fila de carros se formou, entretanto o serviço não foi paralisado.

O prefeito foi até o local e reagiu ao incêndio atacando os proprietários dos lotes.

“Até que ponto vai chegar o ser humano? Isso aqui é a Prefeitura, está tendo vacinação, eles tiveram a capacidade de colocar fogo no lote do lado e olha o que virou. Vários idosos dentro do carro, tivemos que chamar o Corpo de Bombeiros”, relatou o prefeito.