Nada menos que 1.500 campos de futebol. Esse é o tamanho do estrago provocado pelas chamas apenas nas unidades estaduais de conservação e no entorno delas em Minas. Ao todo, 1.449 hectares viraram cinzas. Foram 178 incêndios – a maioria, provocados por ação humana – nas áreas protegidas, de janeiro a julho deste ano. Os dados, no entanto, são parciais. Além disso, a situação tende a se agravar. Agosto a outubro são os meses com mais incidência de fogo.

“Sem dúvida, esperamos uma temporada mais difícil do que a de 2018”, garante o gerente de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do Instituto Estadual de Florestas (IEF), Rodrigo Bueno Brandão. O servidor estima que até 15 mil hectares sejam destruídos só no período crítico.

Embora possa ser provocado naturalmente, como por raios, o fogo tem relação direta com as pessoas, seja por descuido ou crime. “Sem chuva ou indício de precipitações, não há relâmpago. Logo, podemos concluir que as queimadas são decorrentes da ação humana. Só não sabemos se são propositais ou acidentais”, acrescenta Brandão.

Soltar fogos de artifício, queimar pastagens para limpar a área e jogar guimbas de cigarro são atitudes que podem provocar danos à natureza e à saúde de quem vive perto das áreas danificadas.