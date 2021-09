Militares do Corpo de Bombeiros de Campos Altos foram acionados neste sábado (11), para combater um incêndio em vegetação, próximo à Altolândia, no município de Tapiraí.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no local, a equipe encontrou um incêndio de grandes proporções. De imediato, os militares começaram os trabalhos de combate as chamas, com uso de abafadores e bombas costais.

Os bombeiros atuaram até as 18h de sábado e retornaram na manhã deste domingo, com apoio de dez bombeiros civis.

Os militares informaram ainda que, o fogo já queimou ao menos 30 hectares de vegetação.