Já é 2022 em países da Ásia e da Oceania e, em muitos locais, o Ano Novo chegou de forma silenciosa por causa da pandemia do coronavírus.

Na Ásia, festas foram canceladas ou então feitas em versões menores. Em Tóquio, no Japão, por exemplo, as celebrações foram proibidas no distrito de Shibuya. O primeiro-ministro Fumio Kishida pediu para que as pessoas usem máscaras e limitem o número de visitas em casa.

Já na Tailândia, o novo ano foi recebido com queima de fogos de artifícios sobre o rio Chao Phraya.

Na Coreia do Sul, uma cerimônia de toque de sinos foi cancelada pelo segundo ano seguido. O governo prorrogou as regras de distanciamento social recentemente.