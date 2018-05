A partir da realização do inventário de cultural de Minas Gerais, realizado em 2017 pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA-MG), as folias de Minas Gerais são reconhecidas como patrimônio cultural do Estado.

Esta ação engloba também a Folia de Reis da Sociedade São Vicente de Paulo de Córrego Fundo.

O cadastro da entidade do município se deu por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, que têm observado as ações do IEPHA-MG e assegurado uma efetiva participação de Córrego Fundo na esfera estadual de proteção aos bens culturais da cidade.

Para ampliar os bens inventariados de patrimônio cultural em parceria com o IEPHA-MG, a Secretaria de Cultura convida os cidadãos que são violeiros ou fazedores de viola que entrem em contato com a pasta para cadastro e valorização da cultura da cidade. O telefone para contato é (37) 3322-9144 ou na sede da Prefeitura.

IEPHA/MG

O IEPHA-MG (Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico) é uma fundação vinculada à Secretaria de Estado de Cultura que atua no campo das políticas públicas de patrimônio cultural. Cabe ao Instituto pesquisar, proteger e promover os bens culturais de natureza material e imaterial de Minas Gerais, em parceria com os órgãos municipais e federal.

O IEPHA-MG, em sua trajetória, vem ampliando a escuta junto aos coletivos de cultura e às comunidades locais fortalecendo a participação no reconhecimento do patrimônio cultural do Estado. Dentre suas principais iniciativas, o Instituto acompanha e realiza obras de restauração de bens culturais, implementa ações de cooperação municipal, por meio do ICMS Patrimônio Cultural, e produz inventários, dossiês de registro e tombamento, além das ações de salvaguarda do patrimônio de Minas Gerais.