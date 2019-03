O golpe da troca do cartão bancário é a nova modalidade criminosa no carnaval de rua de São Paulo, segundo policiais e foliões ouvidos nesta segunda-feira (4) pelo G1.

De acordo com delegados e investigadores das três principais delegacias que investigam crimes envolvendo os desfiles dos blocos carnavalescos no Centro e na Zona Oeste de São Paulo, os números de casos ainda são imprecisos porque não foi feito um balanço, mas a prática cresceu neste ano em relação ao ano passado. Em número de registros, furto e roubo de celular continuam sendo os crimes mais cometidos durante o carnaval.

No “golpe do cartão”, os ambulantes que vendem bebidas ou alimentos durante a passagem dos blocos trocam os cartões dos clientes quando vão cobrar o pagamento. Os foliões não percebem a troca e recebem de volta um cartão que não é seu.

Depois de decodificarem a senha do cartão, os ambulantes vão até um caixa eletrônico e sacam o dinheiro da conta. A reportagem ouviu e conseguiu relatos de quatro foliões que caíram no golpe da troca do cartão.

R$9 mil de prejuízo



“Nem percebi. Quando fui comprar a cerveja dei o cartão para o ambulante. Depois ele passou para outro vendedor atrás dele, que colocou na maquinha e me devolveu”, diz o administrador Lucas Zafalon, de 29, anos que saiu de Santa Fé do Sul, interior paulista, para curtir o carnaval com a noiva.

O casal estava no bloco do “Jegue Elétrico”, no domingo (3), em Pinheiros. “Guardei, fui embora e só percebi hoje [segunda] quando o banco mandou mensagens de que tiraram R$ 9 mil da minha conta”, lembra o folião, que nesta segunda foi ao 14º Distrito Policial (DP) registrar a ocorrência.

Segundo policiais civis, o golpe da troca de cartão tem sido registrado como estelionato, mas também pode ser feito boletim de ocorrência como fraude ou até furto.

A Polícia Civil investiga a possibilidade de que os ambulantes que aplicam o golpe nem sempre cobram da vítima o valor do produto que venderam. Um exemplo: no caso de Lucas, os R$6 da cerveja não foram debitados de sua conta.

Isso porque existe a suspeita de os ambulantes terem memorizado a senha que o administrador digitou na frente deles ou usava uma máquina para copiar a senha.

“Achei mesmo estranho o ambulante ficar segurando a máquina enquanto eu digitava”, falou Lucas, que depois recebeu um cartão idêntico ao dele. “Mas é de outra pessoa, possivelmente vítima desses bandidos também”.

Percebeu o golpe

Ainda no domingo, outro folião caiu no mesmo golpe da troca do cartão. Gustavo Leão estava no bloco “Prato do Dia”, nos Campos Elíseos, na região central.

Ele comprou cerveja de um vendedor não autorizado pela prefeitura quando foi alertado por um organizador do bloco.

“Eu achei estranho que ele não soltava a maquininha, mas não percebi a troca. Só depois que me avisaram foi que eu vi que o cartão que estava comigo não era o meu”, diz Gustavo, que conseguiu reaver seu cartão.

Segundo o folião, pessoas que estavam próximas perceberam que o vendedor aplicou o golpe, o acuaram e obrigaram a devolver o cartão a Gustavo. O golpista foi expulso do bloco, mas não houve confusão. Não há informação se o ambulante foi detido ou se foi registrado BO.

Pouco tempo depois os organizadores do “Prato do Dia” usaram o microfone do carro de som para alertar as pessoas para que confiram os cartões e não comprem bebida de vendedores não autorizados.

O G1 ainda soube ainda de uma mulher que teve R$15 mil sacados de sua conta depois de comprar bebida com ambulante na Vila Madalena durante desfile de um bloco durante o carnaval de rua. Ela conseguiu que o banco devolvesse o dinheiro furtado.

Bancos

Na tentativa de fazer com que seus clientes não caiam no golpe da troca de cartão, bancos estão enviando alertas aos foliões para que fiquem atentos durante as compras no carnaval. Algumas mensagens são enviadas por Whatsapp.

Além da troca de cartão, os golpistas estão aplicando a compra dupla nos foliões, segundo as instituições financeiras.

No caso, o vendedor finge que o cartão não passou e pede para você digitar a senha novamente, em outra máquina. Para evitar o golpe, o banco alerta para prestar atenção à mensagem que aparece no visor.

Dicas

Veja dicas dos bancos para evitar golpes no carnaval:

•Fique de olho no visor da maquininha na hora da compra;

•Verifique se a senha digitada não está visível;

•Confira o nome em seu cartão antes de guardá-lo na carteira;

•Guarde seus documentos em lugar seguro; se tiver zíper, feche com um grampo;

•Verifique se a compra foi aprovada após digitar a senha;

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) publicou um post em sua página no Twitter com uma marchinha de carnaval, chamando atenção para o golpe.

“Ô abre os olhos ou vão te enganar/Peço licença para poder desabafar/Trocaram meu cartão, ó, pobre de mim”.

