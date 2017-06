Da Redação

Aos 86 anos, a formiguense Hilária Andrade Borges (Dona Hilária), lançará seu primeiro livro.

A obra “Contos de Dona de Hilária” é uma coletânea de histórias de ninar que a mãe e a avó dela contavam para os filhos. Ao longo dos anos, Dona Hilária memorizou os contos e passou a escrevê-los em folhas soltas, que foram colecionadas pela filha dela.

Dona Hilária relata que o gosto por leitura, caligrafia e desenho nasceu na “Escola dos Gontijos”. Uma instituição que existia em Formiga e atendia alunos que não conseguiam vagas no ensino público e que não podiam pagar uma escola particular.

Nessa escola, os alunos eram incentivados a ter hábito de leitura, boa caligrafia e a desenharem, e dona Hilária cultiva esses hábitos e habilidades até hoje. Ao ingressar na Escola Estadual Rodolfo Almeida, ela encontrou os mesmos incentivos e ainda tomou gosto pela interpretação de textos.

O tempo passou e a forma que Dona Hilária e família encontraram de eternizar as histórias que ouviam foi lançando o livro.

O lançamento da obra ocorrerá neste domingo (18) às 9h, no Centro Cultural Casa do Engenheiro.