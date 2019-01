O prefeito de Roma e a Igreja Católica Romana entraram em conflito sobre o que deve ser feito com as moedas retiradas da Fontana di Trevi, um dos principais cartões-postais da cidade.

Todos os anos, cerca de 1,5 milhão de euros em moedas, jogadas por turistas, são retirados das águas do monumento histórico.

Tradicionalmente o dinheiro é doado a uma instituição de caridade católica para ajudar os desamparados. Mas agora a prefeita de Roma, Virginia Raggi, quer que a verba seja investida na infraestrutura precária da cidade.

A Caritas – rede de organizações humanitárias da Igreja Católica – afirma, por sua vez, que a perda de receita atingirá os pobres. “Não previmos esse resultado”, disse o diretor da Caritas, padre Benoni Ambarus, ao Avvenire, jornal oficial da Conferência Episcopal Italiana. “Eu ainda espero que não seja definitivo.”

O jornal publicou um artigo contundente sobre o tema na edição de sábado, com o título “Dinheiro tirado dos mais pobres”. A mudança, que deve ocorrer em abril, foi aprovada pelos vereadores.

No entanto, muitos italianos recorreram às redes sociais para pedir às autoridades que reconsiderem a decisão, segundo informou a agência de notícias Ansa.

Raggi assumiu a prefeitura de Roma em 2016 representando o partido antissistema Movimento 5 Estrelas (M5S), que governa o país em coalizão com a Liga (de extrema-direita). Sua popularidade caiu por não conseguir resolver os problemas da cidade endividada.

Em outubro, milhares de manifestantes se reuniram do lado de fora da prefeitura para denunciar Raggi por não dar uma solução para questões como lixo não recolhido e estradas esburacadas.

A Fontana di Trevi, que tem quase 300 anos, é visitada por milhões de turistas todos os anos. A maioria atira moedas de costas para o monumento e faz um pedido.

A tradição de jogar moedas na fonte ficou famosa após o filme A Fonte dos Desejos (1954), cuja trilha sonora conta com a música Three Coins in the Fountain, interpretada por Frank Sinatra.

A fonte também protagoniza uma cena clássica da história do cinema, no filme La Dolce Vita (1960), em que a atriz sueca Anita Ekberg se banha à noite com um vestido tomara que caia em suas águas cristalinas.

