A fonte luminosa da praça São Vicente Férrer foi danificada por indivíduos não identificados na madrugada de terça-feira (25). A informação foi divulgada pela Prefeitura de Formiga.

De acordo com a administração municipal, foram furtados alguns equipamentos internos e outros foram danificados. O fato foi constatado por um dos servidores do Sistema Autônomo de Água e Esgoto (Saae), autarquia responsável pela manutenção da fonte, que imediatamente registrou um Boletim de Ocorrência junto à Polícia Militar.

De acordo com o documento, foram roubados três canhões de água; seis registros de água de gaveta e um refletor de led com três lâmpadas. O boletim informa, ainda, que foram danificados três canhões de água e seis canos do sistema de tubulação.