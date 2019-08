Redação Últimas Notícias

Um foragido da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (Apac) de Lagoa da Prata foi preso na noite de sábado (24) após ser reconhecido por dois agentes penitenciários em Arcos.

De acordo com a Polícia Militar, o homem trabalhava de garçom em um bar situado à avenida Laura Andrade, no bairro Jardim Bela Vista e foi reconhecido pelos agentes que estavam no local como clientes.

O homem, de 26 anos, foi conduzido para a delegacia de Formiga e, posteriormente, para a Penitenciária Regional da cidade.