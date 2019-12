Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso na tarde desta sexta-feira (6), durante Operação Policial “Férias Seguras” na MG-050.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o homem foi abordado na altura do km 203, após os policiais suspeitarem do indivíduo de 39 anos.

Durante consulta no sistema, foi constatado que havia um mandado de prisão em desfavor dele por roubo à mão armada na cidade de Diamantina.

Ainda de acordo com a PRE, o suspeito, natural da cidade de Caruaru/PE, estava residindo no bairro Tino Pereira, em Formiga, há cerca de 5 meses. Ele foi conduzido para a delegacia e, em seguida, para a Penitenciária Regional de Formiga. Participaram da operação, o sargento Divair e o soldado Damasceno.