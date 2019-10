Um homem de 41 anos, com várias passagens policiais e com mandado de prisão em aberto, foi preso no início da tarde desta quinta-feira (24) em Arcos.

De acordo com o portal Arcos Notícias, o suspeito tentou se desfazer de um tablete de maconha assim que percebeu a aproximação da polícia.

Ele conduzia uma moto pela avenida Magalhães Pinto e não obedeceu à ordem de parada, sendo interceptado em seguida.