Após investigações da Polícia Militar, um homem de 46 anos, que era foragido da justiça, foi preso em Capitólio na tarde deste sábado (23).

Segundo informações da PM, o homem já residia em Capitólio há cerca de quatro anos com documentação falsa, sendo inclusive proprietário de uma pousada situada no município. Ele era conhecido como empresário do ramo turístico na região.

De acordo com os militares, o homem confessou que teria cometido crime de homicídio no ano de 1999 em Campinas, no estado de São Paulo, e que o processo havia perdurado por vários anos, sendo que após sua condenação ele teria fugido, mudando-se para o município de Capitólio.

Ao mudar-se, ele começou a se apresentar com nome e documentos falsos.