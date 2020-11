Em pouco mais de uma semana após o crime, uma ação conjunta das polícias Civil e Militar resultou na prisão de um jovem, de 19 anos, por envolvimento no roubo da motocicleta de um motoboy, enquanto fugia de uma ação policial. O crime ocorreu em Arcos.

Contra o suspeito, havia um mandado de prisão preventiva, representado pela PCMG após identificá-lo como comparsa de outro investigado, de 20 anos, preso naquela ocasião.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, Patrick Carvalho, o suspeito foi localizado em um comércio da cidade. “Em depoimento, ele confessou ter participado do roubo”, conta. O investigado foi conduzido a unidade do sistema prisional, onde está à disposição da Justiça, e as investigações prosseguem para a conclusão do inquérito policial.

Sobre os fatos

O jovem de 20 anos foi preso durante uma perseguição policial em Arcos. Ele tem extensa ficha criminal e possuía um mandado de prisão em aberto. No decorrer da intervenção de cumprimento da medida, o suspeito chegou a fugir, mas foi localizado posteriormente.

Nesse intervalo, porém, ele e o outro investigado preso recentemente praticaram o roubo contra um motoboy. O mais jovem fugiu no dia, mas a PCMG representou pela prisão dele e, até então, estava na condição de foragido.

Além da localização do comparsa no roubo, no último fim de semana, em Alfenas, no Sul de Minas, após troca de informações entre as equipes da PCMG e da PMMG, policiais militares chegaram a um adolescente, de 17 anos, suspeito de envolvimento em diversos atos infracionais cometidos com o irmão dele, o suspeito de 20 anos. Contra o menor, havia mandado de internação, representado pela PCMG, que foi devidamente cumprido.

Outras prisões

Ainda na ação realizada no fim de outubro, outros dois indivíduos foram presos. Na residência do alvo principal, de 20 anos, no bairro Santa Efigênia, se encontrava um jovem de 21 anos, que também estava com mandado de prisão em aberto. Ele já era monitorado por tornozeleira eletrônica e havia retirado o equipamento.

Na sequência, no bairro São José, outro suspeito, também de 21 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Fonte: Polícia Civil