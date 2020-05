Uma organização criminosa que reativava benefícios do INSS suspensos por falta de prova de vida foi desarticulada na última quarta-feira (27), no Rio de Janeiro, durante a operação Lazarus. Apenas essa fraude poderia desviar R$ 6 milhões dos cofres públicos.

Desde o início do ano, mesmo com a pandemia de coronavírus, a Força-Tarefa Previdenciária e Trabalhista já evitou prejuízo de mais de R$ 37 milhões com desarticulações de quadrilhas e flagrantes.

Onze ações de combate às fraudes foram realizadas este ano pela força-tarefa, formada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Polícia Federal e Ministério Público Federal.

Por causa da covid-19, a realização de operações está a critério das políticas de enfrentamento da pandemia adotadas pela Polícia Federal.