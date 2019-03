A força-tarefa que apura o desastre da mina da Vale em Brumadinho investiga se a mineradora responsável pela operação da barragem que se rompeu em 25 de janeiro mudou de auditoria técnica para conseguir um parecer favorável sobre a estabilidade da estrutura, que acabou entrando em colapso. A ruptura das barragens 1, 4 e 4A provocou a maior catástrofe humana e socioambiental do Brasil, deixando 186 mortos e 122 desaparecidos sob mais de 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração.

Investigadores das polícias Civil, Federal, do Ministério Público de Minas Gerais e dos órgãos de fiscalização detectaram que a Vale mudou de consultoria técnica em setembro do ano passado, quando era atendida pelo grupo franco-belga Tractebel/Engie. Segundo reportagem do jornal norte-americano Wall Street Journal, a Tractebel não chegou a emitir um laudo de garantia de estabilidade da estrutura do complexo da Mina Córrego do Feijão. Outro fator que teria chamado a atenção dos investigadores foi que a Vale recontratou a consultoria alemã Tüv Süd, que tinha garantido a estabilidade do barramento em junho daquele ano e voltou a emitir um laudo favorável, em setembro.

Em entrevista ao jornal Estado de Minas, a promotora que coordena a força-tarefa dos desastres da Vale e da Samarco (2015) pelo MP, Andressa Lachotti, afirma que há pressões, sobretudo econômicas, para que os licenciamentos necessários para que as barragens possam receber rejeitos, sem que a atividade minerária seja interrompida – o que geraria um grande número de demissões numa das atividades que mais empregam em Minas Gerais. A promotora, porém, não comentou sobre o inquérito criminal e a suspeita de substituição de auditorias em Brumadinho para obtenção do laudo de estabilidade.

Em 29 de janeiro, os engenheiros da Tüv Süd Makoto Namba e André Jum Yassuda foram detidos, assim como três funcionários da Vale – o geólogo Cesar Augusto Paulino Grandchamp, o gerente de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do complexo minerário de Córrego do Feijão, Ricardo de Oliveira, e o gerente-executivo operacional Rodrigo Artur Gomes Melo. Em depoimento à força-tarefa, Makoto Namba afirmou ter se sentido pressionado pela mineradora para atestar a estabilidade da barragem, que viria a se romper. Segundo o profissional, representantes da Vale insistiam em saber quando o laudo de garantia de estabilidade seria emitido. Ele garantiu ter informado à empresa que deveria seguir as 17 recomendações que fez para que a operação continuasse, mas admitiu ter assinado o atestado temendo perder o contrato.