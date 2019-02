A Ford anunciou nesta terça-feira (19) o fechamento da fábrica de São Bernardo do Campo (SP). O anúncio inclui ainda a saída da marca do mercado de caminhões na América do Sul e a descontinuação do Fiesta no Brasil.

De acordo com a marca, a decisão se dá como “um importante marco no retorno à lucratividade sustentável de suas operações na América do Sul”. A produção na unidade acontecerá durante este ano. Com isso, deixarão de ser comercializadas as linhas Cargo, F-4000, F-350 e Fiesta.

“A Ford está comprometida com a América do Sul por meio da construção de um negócio rentável e sustentável, fortalecendo a oferta de produtos, criando experiências positivas para nossos consumidores e atuando com um modelo de negócios mais ágil, compacto e eficiente”, disse Lyle Watters, presidente da Ford América do Sul.

Segundo comunicado divulgado pela fabricante, a medida foi tomada após vários meses de busca por alternativas e parcerias. O volume excessivo de investimentos para atender às necessidades do mercado e os crescentes custos com itens regulatórios teriam se tornado inviáveis para a operação.