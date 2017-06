Da redação

A Polícia Militar Ambiental, por meio do comandante Paulo Antônio de Morais, realizará nesta semana, aformatura de alunos que fazem parte do Programa de Educação Ambiental (Progea).

O programa é ministrado para 107 alunos do 4º ano das escolas municipais Angelita Gomes Pereira, com a participação de 34 alunos, da Escola Arlindode Melo, com a participação de 39 alunos, e do Centro de Atenção Integral à Criança (Caic), com a participação de 34 alunos.

A formatura dos alunos do Caic ocorrerá nesta quarta-feira (21) às 8h30, a solenidade dos alunos da Escola Arlindo de Melo ocorrerá na quinta-feira (22) às 15h e a dos alunos da Escola Angelita Gomes ocorrerá na sexta-feira (23) às 8h30.

Mediado por Cabo Duarte, o Progea tem como objetivo estimular os alunos a serem competentes e hábeis para a adoção de comportamentos socioambientais, que visem a contribuir para a prevenção ambiental, a sustentabilidade e melhoria da qualidade de vida, conhecendo e reconhecendo o meio ambiente onde se encontram inseridos.

Em maio, alguns alunos que fazem parte do programa visitaram o Aterro Sanitário.