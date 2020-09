A Prefeitura de Formiga, por meio da chefia do Gabinete, divulgou que, foi tomada a decisão de aderir ao Minas Consciente, nesta terça-feira (15).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as ações realizadas no município, estão alinhadas ao programa do Governo Estadual, que foi desenvolvido com base na realidade de cada cidade.

O objetivo é promover a retomada econômica de forma gradual e coordenada em todo o Estado, associada às medidas de prevenção e combate à Covid-19. Formiga será considerada na “onda amarela”. Assim todas as atividades que estão nas ondas “vermelha” e “amarela” podem funcionar. Diversas dessas atividades, já tiveram a reabertura autorizada por decretos municipais anteriores à adesão ao Minas Consciente e já estavam em funcionamento.

Com a adesão ao programa, o Executivo não poderá deliberar por flexibilizações que não estejam contemplas no programa, mas se for necessário, poderá decretar medidas mais restritivas, com base na situação de casos da doença no município.