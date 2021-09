A Secretaria de Estado de Saúde (SES), em uma deliberação emitida aos municípios, autorizou o início da vacinação contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos.

Os municípios que concluíram a vacinação da população com 18 anos ou mais, poderão iniciar a vacinação dos adolescentes, caso haja disponibilidade da vacina Pfizer, o que, infelizmente, não é o caso de Formiga. Portanto, o município aguarda o envio de doses para este público para iniciar a vacinação.

Na deliberação ainda consta que em hipótese alguma o município deverá utilizar vacinas referentes a segunda dose (D2) como primeira dose (D1), tendo em vista o risco de desabastecimento posterior.

Enquanto as vacinas não chegam, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância dos pais e responsáveis em providenciar a documentação obrigatória para a vacinação dos adolescentes: CPF e documento de identidade com foto (RG). Segundo dados do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), em Formiga existem cerca de 9.500 adolescentes de 12 a 17 anos.