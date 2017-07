Da Redação

Os efeitos de uma grande e forte massa de ar de origem polar são sentidos no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste e no Nordeste do Brasil. Seu ar gelado vem derrubando a temperatura desde sábado (1º) e nesta terça-feira (4) várias cidades brasileiras registraram recorde de baixa temperatura, Formiga é uma delas.

A cidade das Areias Brancas amanheceu gelada nesta terça e bateu recorde de temperatura mais baixa do ano com 8ºC marcados no início da manhã. Com céu claro a parcialmente nublado, a temperatura máxima esperada para hoje é de 19ºC.

Segundo o instituto Climatempo, os termômetros marcam 13ºC nesta manhã, mas devido a intensidade dos ventos que atingem 25km/h, a sensação térmica chega a 11ºC.

Segundo a meteorologia, a previsão é que o frio continue extremo até quinta-feira (6), com mínimas de 8ºC e máxima de 19ºC. A partir de sexta (7) a temperatura deve subir um pouco e a máxima esperada será de 20ºC com mínima de 9ºC. Já para o final de semana a temperatura deverá variar entre 13ºC e 21ºC.

A média do mês de julho é uma mínima de 13ºC e máxima de 24,6ºC.