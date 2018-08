Redação Últimas Notícias

O terceiro Levantamento do Índice Rápido do Aedes Aegypti (LIRAa) realizado neste ano em Formiga apresentou queda no índice de infestação do Aedes aegytpi.

O levantamento foi realizado entre os dias 6 e 9 deste mês, e o índice de infestação predial foi de 2,5, número menor do que o índice do segundo levantamento realizado entre os dias 3 e 5 de abril deste ano e que totalizou 7,6. Na primeira pesquisa realizada entre os dias 16 e 18 de janeiro, o resultado foi de 10,1%.

As estatísticas apontam que, com resultado entre 0 e 0,9, o município enquadra-se em situação de baixo risco. De 1,0 a 3,9, é médio risco e, acima de 4,0, é considerado alto risco.

De acordo com o gerente de Endemias, Carlos Antônio de Castro, o trabalho foi feito em 1.808 imóveis, entre residências, terrenos baldios e comércios. “A maioria dos focos que encontramos foi nas residências, 98% do total. Eles estão mais presentes em depósitos ao nível do solo e fixos, como tanques, tambores, calhas e lajes. Depois, vêm os focos em depósitos móveis, como recipientes plásticos, garrafas, latas e sucatas; e, por último, em pneus”, explicou.