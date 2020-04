O acompanhamento Pré-Natal continua sendo realizado pelas equipes dos Postos de Saúde e do Centro Municipal de Atenção à Saúde (Cemas) de Formiga.

As gestantes, como de costume, devem procurar o PSF do bairro onde moram para dar sequência ao acompanhamento feito pelo médico e enfermeiros da unidade.

De acordo com a equipe gestora, quando a gestação atingir a marca de 26 semanas e os profissionais considerarem necessário, a paciente será encaminhada para o Cemas. A consulta com o especialista será agendada pelos servidores do Posto de Saúde. O

Centro de Atenção conta com dois médicos obstetras. É importante que, quando surgir alguma eventualidade, a paciente procure a Santa Casa.