A partir desse sábado (24), Formiga entra na Onda Vermelha do Programa Minas Consciente. A Administração Municipal publica novo decreto com o que pode ou não funcionar e a forma de como funcionar. Além de seguir as determinações do programa, algumas restrições continuam para assegurar o controle da disseminação do vírus. O Decreto 8762, já está disponível no site da prefeitura através do link.

Nas últimas semanas o número de novos casos de Covid-19 vem diminuindo consideravelmente em Formiga, reflexo das determinações de isolamento social, entre outras ações implantadas através de decretos municipais e da Onda Roxa no estado. Para exemplo de comparação, de 16 a 22 de março, foram registrados 480 novos casos de Covid-19 na cidade e no mesmo período deste mês (16 a 22 de abril), foram 89 casos. Uma redução de 81% no número de novos casos.

De acordo com o Decreto, fica autorizado o funcionamento das atividades relacionadas na “Tabela de Atividades” do Plano Minas Consciente. Clubes recreativos, sociais e esportivos terão seu funcionamento autorizado respeitadas as limitações que constam no decreto.

Permanece proibida a locação de imóveis e espaços privados, incluindo sítios, salões e casas nos balneários para a realização de eventos particulares ou veraneio, independentemente do número de pessoas, em área urbana ou rural.