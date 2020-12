Nesta quinta-feira (3) Formiga registrou 37 novos casos de Covid-19. Até então, o pico de registro de casos era de 27 confirmações.

De acordo com boletim epidemiológico, 1251 pessoas na cidade já se infectaram, 293 estão com o vírus ativo e 939 estão curadas. 174 exames foram descartados e 156 pessoas com caso suspeito aguardam resultado de exame.

Nas últimas 24 horas mais duas pessoas diagnosticadas com a doença precisaram de internação hospitalar, totalizando 13 internações.

Dois óbitos continuam em investigação.