A partir desta quarta-feira (28), o boletim diário sobre os números da Covid-19 em Formiga será apresentado com novo layout, contendo ainda mais informações.

O novo boletim traz agora detalhes sobre localização dos casos confirmados registrados por Unidades Básicas de Saúde (UBS), com um mapa da cidade, a localização das UBS e respectivos números.

O boletim apresenta também percentuais sobre faixa etária (idade), sexo e doenças preexistentes dos pacientes confirmados (estatísticas feitas até agora com os primeiros 700 casos confirmados – as atualizações serão feitas a cada semana), além um gráfico com a série histórica de casos confirmados por semanas epidemiológicas.

Leitos de UTI

No lugar da taxa de ocupação de ventiladores mecânicos (respiradores), será apresentada a taxa de ocupação dos leitos clínicos e de UTI específicos para Covid-19, os quais estão passando por um processo de desmobilização em todo o Estado, diante da diminuição do número de casos da doença em Minas. Ou seja, em Formiga a Santa Casa havia sido preparada com 19 leitos de UTI exclusivos para pacientes com a doença e agora o número total passa a ser de 10 leitos UTI para pessoas com Covid-19.

Testes

Sobre testes disponíveis na rede pública, o novo boletim traz a informação “demanda livre para pessoas notificadas, de acordo com protocolo municipal”, ou seja, todas as pessoas que são notificadas com síndrome gripal são testadas. Estratégia que vem sendo adotada para que suspeitos sejam colocados em monitoramento, com o objetivo de diminuir a taxa de transmissão do vírus na cidade.

Informações detalhadas dos pacientes confirmados, exceto nomes e endereços, serão disponibilizadas em um relatório semanal colocado no site da prefeitura.