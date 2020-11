Redação UN

Um acidente envolvendo uma carreta e um bitrem foi registrado por volta das 16h de sexta-feira (13), no km 509 da BR 354, em Formiga.

De acordo com informações colhidas no local, uma carreta Volvo/FH 460, branca, emplacada em Sabará/MG, carregada de munha de carvão, seguia pela rodovia, deslocando-se de Campo Belo para Formiga. Nas proximidades do trevo de acesso à Formiga “pelo Motel”, seu condutor de 38 anos, residente em Juiz de Fora/MG, foi surpreendido com um bitrem silo Scania/R 440, azul, emplacado em Itumirim/MG, transitando no sentido contrário, pela contramão de direção. O carreteiro ainda deslocou a carreta para o acostamento à direita, contudo foi atingido pelo bitrem e jogado para fora da rodovia, caindo em um buraco onde capotou.

O condutor do bitrem de 46 anos, natural de Campos Gerais/MG, mas residente em Boa Esperança/MG, relatou que deslocava-se pela BR 354, de Formiga para Campo Belo, quando na altura do KM 509, deparou-se com um caminhão transitando em velocidade muito baixa e para não colidir na traseira deste veículo, saiu para a contramão e acabou colidindo com a carreta, jogou-a para fora da pista.