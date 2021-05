A Câmara Técnica de Enfrentamento ao Coronavírus informou na tarde desta segunda-feira (31), o registro do óbito de um paciente formiguense com resultado positivo para Covid-19.

Ele tinha 62 anos, estava internado na UTI da Unidade de Pronto Atendimento e não possuía comorbidade.

O registro entrará no Boletim Epidemiológico que será divulgado hoje. Até o momento, 200 pessoas perderam a vida em decorrência do coronavírus no município.

Em nota, a administração municipal se solidarizou com a família e os amigos enlutados.