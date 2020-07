Da Redação

Em 24 horas, 20 novos resultados positivos para a Covid-19 foram confirmados no município. No boletim desse domingo (12), 236 pessoas já haviam sido infectadas pelo novo coronavírus, no boletim desta segunda-feira (13), o número pulou para 256.

Outros 80 exames realizados no município tiveram resultado negativo.

Segundo o boletim, 87 pessoas estão curadas da doença.