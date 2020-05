A Administração Municipal publicou o Decreto 8.255, que homologa parcialmente o Concurso Público que destina vagas para atuação e cadastro reserva no Executivo e no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae).

A homologação refere-se aos cargos que não necessitam de avaliação de títulos e provas práticas (somente provas objetivas e discursivas). De acordo com o edital “01, de 11 de setembro de 2019”, a convocação e posse dos candidatos aprovados serão realizadas tendo em vista a necessidade da Gestão Municipal e obedecendo a ordem classificatória, ao longo dos dois anos de validade do certame. Também serão observadas as medidas de enfrentamento à Covid-19, garantindo a integridade e a saúde dos candidatos.

A relação nominal dos candidatos aprovados para os cargos já homologados está publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros (http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/) e no site oficial da Administração Municipal (www.formiga.mg.gov.br).

CARGOS HOMOLOGADOS

• ADVOGADO PÚBLICO