A Secretaria de Saúde promoverá em Formiga um grupo antitabagismo.

O objetivo é prevenir doenças ligadas ao tabagismo e tirar pessoas do vício em cigarro. O grupo contará com palestra de profissionais da área da saúde e a entrega do adesivo de nicotina, que é usado pela pessoa após parar de fumar.

Serão disponibilizadas 35 vagas. As reuniões ocorrerão nas próximas quatro quartas-feiras, às 19h, na sede da Secretaria de Saúde, à rua Doutor Teixeira Soares, 264, Centro. Quem quiser se inscrever deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de casa portando o cartão do SUS.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3329-1142.