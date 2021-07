Os municípios do Centro-Oeste de Minas devem receber mais de R$ 40 milhões referentes ao acordo firmado entre a Mineradora Vale e o Estado, por causa do desastre em Brumadinho.

A exigência legal é a de que as Prefeituras terão que prestar contas ao Ministério Público (MPMG) e ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) sobre a aplicação dos recursos que não poderão ser gastos em despesas com pessoal, encargos da dívida e/ou despesas de custeio.

Deste total cerca de R$5 milhões deverão aportar no caixa do município de Formiga. Em entrevista o prefeito Eugênio Vilela, revelou ao portal que o recurso, obviamente muito bem vindo, deverá custear as obras de conclusão da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e a construção de rede de esgoto e drenagem pluvial, além de obras de infraestrutura a serem construídas no Distrito Industrial.

Ali, uma vez concluídos esses serviços, o prefeito explicou que imediatamente cuidará da pavimentação asfáltica das vias daquele Distrito Industrial.

O prefeito reconhece que a atração e instalação de novas empresas (indústrias) para este município, será mais facilitada quando as condições mínimas com relação à infraestrutura, lá existirem. Sem isto, fica difícil concorrer com outros municípios, todos ávidos na procura de empresários dispostos a investir na criação de novas vagas de emprego e na consequente melhoria na renda dos que por elas serão contratados.

Divinópolis deve receber R$15 milhões, Iguatama R$1 milhão, Itapecerica R$1,5 milhão, Arcos R$2,5 milhões e Bambuí R$1,5 milhão.

O Projeto de Lei que permite a distribuição deste acordo foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) nessa quarta-feira (14). O texto foi encaminhado para sanção do governador Romeu Zema (Novo).

Os municípios devem usar os recursos, por exemplo, na pavimentação e recapeamento de asfalto, exceto “tapa-buraco”, calçamento, construção de pontes, melhorias em unidades de saúde, obras de acessibilidade em vias e prédios públicos, obras de saneamento, compras de equipamentos de saúde, de assistência social e de educação, ampliação de creches e escolas e construção de unidades habitacionais, entre outros, conforme o Projeto de Lei.

Os recursos que devem ser repassados às 45 Prefeituras no Centro-Oeste variam de R$ 750 mil a R$ 15 milhões.

Municípios previsto para receber recursos do acordo da Vale com o Estado

Cidade Valor que deverá receber Aplicação do recurso Abaeté R$ 1.500.000,00 G1 aguarda retorno Arcos R$ 2.500.00,00 G1 aguarda retorno Araújos R$ 1.000.000,00 G1 aguarda retorno Bambuí R$ 1.500.000,00 G1 aguarda retorno Bom Despacho R$ 5.000.000,00 G1 aguarda retorno Candeias R$ 1.000.000,00 G1 aguarda retorno Carmo do Cajuru R$ 1.500.000,00 Segundo o Secretário da Fazenda, Matheus Maia, o município irá investir em obras de infraestrutura, saneamento e mobilidade urbana. Cláudio R$ 2.500.000,00 G1 aguarda retorno Carmópolis de Minas R$ 1.500.000,00 G1 aguarda retorno Carmo da Mata R$ 1.000.000,00 G1 aguarda retorno Capitólio R$ 1.000.000,00 G1 aguarda retorno Cedro do Abaeté R$ 750.000,00 G1 aguarda retorno Córrego Danta R$ 750.000,00 G1 aguarda retorno Córrego Fundo R$ 1.000.000,00 G1 aguarda retorno Conceição do Pará R$ 1.000.000,00 G1 aguarda retorno Divinópolis R$ 15.000.000,00 G1 aguarda retorno Dores do Indaiá R$ 1.000.000,00 G1 aguarda retorno Estrela do Indaiá R$ 750.000,00 Não atenderam Formiga R$ 5.000.000,00 Segundo a Prefeitura, o município ainda não foi oficializado com o valor certo. Entretanto, o recurso será investido prioritariamente em obras de saneamento. Itaúna R$ 5.000.000,00 De acordo com a Prefeitura, ainda não foi definido onde o recurso será aplicado. Iguatama R$ 1.000.000,00 Não atenderam Itapecerica R$ 1.500.000,00 G1 aguarda retorno Lagoa da Prata R$ 5.000.000,00 G1 aguarda retorno Luz R$ 1.500.000,00 Não atenderam Leandro Ferreira R$ 750.000,00 G1 aguarda retorno Martinho Campos R$ 1.000.000,00 G1 aguarda retorno Moema R$ 1.000.000,00 G1 aguarda retorno Nova Serrana R$ 7.000.000,00 De acordo com a Prefeitura, os recursos serão utilizados na canalização do ribeirão Fartura, no trecho entre as ruas Vereador Jesus Martins e Vereador Lélis Camilo, no centro de Nova Serrana. Outra parte dos recursos serão utilizados em recapeamento asfáltico em vias públicas da cidade. Oliveira R$ 2.500.000,00 G1 aguarda retorno Quartel Geral R$ 750.000,00 Não atenderam Pará de Minas R$ 5.000.000,00 A Prefeitura não informou qual será a destinação do recurso. Papagaios R$ 1.500.000,00 G1 aguarda retorno Pains R$ 1.000.000,00 G1 aguarda retorno Passa Tempo R$ 1.000.000,00 G1 aguarda retorno Pedra do Indaiá R$ 750.000,00 G1 aguarda retorno Pequi R$ 750.000,00 G1 aguarda retorno Perdigão R$ 1.000.000,00 G1 aguarda retorno Pimenta R$ 1.000.000,00 G1 aguarda retorno Pitangui R$ 2.500.000,00 G1 aguarda retorno Piumhi R$ 2.500.000,00 G1 aguarda retorno Pompéu R$ 2.500.000,00 G1 aguarda retorno Onça de Pitangui R$ 750.000,00 G1 aguarda retorno São Roque de Minas R$ 1.000.000,00 G1 aguarda retorno São Sebastião do Oeste R$ 1.000.000,00 G1 aguarda retorno São Francisco de Paula R$ 1.000.000,00 G1 aguarda retorno Serra da Saudade R$ 750.000,00 De acordo com a Prefeitura, uma das aplicações será na troca das lâmpadas da cidade e a outra será uma hidroterapia para atender principalmente os idosos e quem necessita de fisioterapia aquática.

Fonte: ALMG

O acordo

O governo de Minas Gerais e a Vale assinaram em fevereiro deste ano o acordo bilionário para reparação dos danos provocados pela tragédia de Brumadinho, que aconteceu há dois anos. Após quatro meses de negociações e 200 horas de reuniões, o termo foi assinado com o valor de mais de R$ 37 bilhões (exatos R$ 37.689.767.329,00),

As negociações envolveram representantes do governo de Minas, Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Ministério Público Federal e Defensoria Pública, e o Tribunal de Justiça de Minas (TJMG), além da mineradora Vale, responsável pela barragem que se rompeu na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019, matando 270 pessoas.

Transferência de renda

Valor destinado: R$ 9,17 bilhões. Será criado um Programa de Transferência de Renda para os moradores das regiões atingidas, sucedendo o auxílio emergencial, que seria encerrado no dia 28 de fevereiro.

“As regras do novo programa serão definidas com participação dos atingidos e auxílio do MPMG, do MPF e da DPMG. Até lá, os pagamentos mensais aos atingidos seguem com as regras atuais. Estão incluídos R$ 4,4 bilhões em recursos destinados ao programa e também R$ 1,77 bilhão, já aplicado no pagamento do auxílio emergencial. Além disso, R$ 3 bilhões serão destinados a projetos de reparação a serem escolhidos pela população atingida. MPMG, MPF e DPMG também auxiliarão nesse processo”, diz o documento.

Fonte: G1