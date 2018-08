O trabalho que vem sendo desenvolvido pela Prefeitura de Formiga, por meio do Banco Municipal de Alimentos (BMA), foi divulgado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM). A publicação, com o título “Boas práticas: Banco de Alimentos de Formiga (MG) evita o desperdício e gera renda e educação”, foi feita nessa terça-feira (7), no link “notícias”, na página oficial da entidade.

A CNM fica em Brasília e foi fundada em 8 de fevereiro de 1980. Ela é uma organização independente, apartidária e sem fins lucrativos e tem como objetivo consolidar o movimento municipalista, fortalecer a autonomia dos municípios e transformar a entidade em referência mundial na representação municipal, a partir de iniciativas políticas e técnicas que visem à excelência na gestão e à qualidade de vida da população.