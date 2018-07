Por Lorene Pedrosa

Reflexo do cenário de desemprego que afeta todo o país, que hoje possui cerca de 13,2 milhões de desempregados, segundo levantamento feito pelo IBGE em maio, Formiga apresentou déficit na geração de empregos nos primeiros seis meses de 2018.

É a primeira vez, desde 2006, que a cidade fecha a primeira metade do ano com saldo negativo na ocupação de vagas formais de trabalho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Nos seis primeiros meses de 2016, 3073 vagas foram ocupadas, enquanto 3109 pessoas foram demitidas, um déficit de 36 vagas. Já no primeiro semestre de 2018, 4227 pessoas ocuparam vagas de emprego, enquanto 4416 foram demitidas, um saldo negativo de 189 vagas.

O resultado ruim da primeira metade deste ano foi puxado por três áreas principais: serviços, construção civil e comércio. No setor de serviços, por exemplo, que apresentou o pior resultado, 1079 pessoas foram contratadas de janeiro a junho, mas 1265 foram demitidas nesse mesmo período, um déficit de 3,15%.

Recuperação em junho

Apesar do resultado negativo no semestre, junho foi um mês de recuperação com saldo positivo de 72 vagas. Desde janeiro que Formiga não fechava um mês com superávit.

O setor que apresentou melhor resultado na geração de empregos no sexto mês do ano foi o agropecuário, com contratação de 101 pessoas e saldo positivo de 54 vagas.

Sine Formiga

Diante do grande número de desempregados em Formiga, muitos buscam a recolocação no mercado de trabalho por meio da agência local do Sistema Nacional de Emprego (Sine) que também é alternativa de muitas empresas para a seleção de novos funcionários.

Segundo dados repassados pelo coordenador do Sine Formiga, Rodrigo Melo, em 2018 cerca de 130 trabalhadores foram encaminhados, por mês, para vagas de trabalho. Neste ano, o Sine também captou cerca de 140 vagas de emprego, trabalhando com mais de 60 empresas diferentes.

No primeiro semestre, em parceria com a Amipão e a Fiemg, por meio do Sesi/Senai, o Sine qualificou 24 novos profissionais para o setor da panificação e, segundo Rodrigo, continua buscando estreitar vínculos com a Fiemg para que outros cursos sejam realizados.

Divulgação de vagas

Pedido recorrente do Últimas Notícias que não vinha sendo atendido pela atual gestão do Sine, a divulgação das vagas de emprego disponíveis no município deverão voltar a ser repassadas aos órgãos de imprensa.

Atendendo a solicitação do portal, segundo Rodrigo, o painel de vagas será passado semanalmente para a Secretaria de Comunicação, que encaminhará para os meios de comunicação da cidade.